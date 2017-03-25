Через ДТП біля Львова загинуло двоє водіїв

Через ДТП на автодорозі “Львів-Тернопіль” загинули двоє осіб. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася у п’ятницю близько 18:10 поблизу с.Тарасівка Пустомитівського району. Зіткнулись два легковики.

“Внаслідок ДТП, водій автомобіля ВАЗ 2101 від отриманих травм помер 24 березня у 8 міській клінічній лікарні, а водій ВАЗ 2109 внаслідок травм помер 25 березня у Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги”, — повідомили у департаменті.

Причини події встановлюються.