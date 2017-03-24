Завтра у Львові очікується туман, видимістю до 500 м, на дорогах ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 25 березня у Львові вночі та вранці – туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця.

Без істотних опадів. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень, 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 8 – 10° тепла.

26 березня очікується часом мокрий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

27 березня прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 0 – 5° морозу, вдень 7 – 12° тепла.