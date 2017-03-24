Завтра під час толоки у Парку культури висадять 10 райських яблунь

Завтра, 25 березня, у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького молодь протестантських церков Львова проведе толоку.

Прибиратимуть алеї і доріжки парку, а також посадять 10 райських яблунь навколо нового дитячого майданчика. Про це повідомляють організатори, інформує прес-служба ЛМР.

Толока розпочнеться о 10.00 зі сторони вул. Зарицьких. Саджанці придбані за кошти учасників толоки. Як додають організатори, майданчик, навколо якого висадять дерева, унікальний тим, що два роки тому керівництво Парку культури виграло тендер і за кошти ЮНІСЕФ побудували та облаштували єдиний подібного типу майданчик для дітей у Західній Україні.

До толоки долучаться представники влади. Нагадаємо, захід відбудеться у рамках всеукраїнського руху R-500 («Реформації – 500»).