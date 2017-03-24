Затриману в Мінську українську журналістку відпустили

МЗС України з’ясовує обставини затримання.
Журналістка видання “Новое время” Крістіна Бердинських, яку раніше затримали в Мінську, повідомила, що її відпустили. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, чотирьох журналістів, в тому числі її, відпустили.
Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства, які передбачив указ президента Аляксандра Лукашенки. Протестувальники незадоволені запровадженням податку щодо «дармоїдів», тобто безробітних. Виступи, які мають назву «марші недармоїдів», стали найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями. Протести тривають, попри рішення Лукашенки відкласти запровадження законодавчих змін. Понад 150 учасників протесту були заарештовані по всій Білорусі з 1 березня, в тому числі, білоруські журналісти.