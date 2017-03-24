За сьогоднішній день укладено лише одну угоду на вивезення сміття з міста

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Вчора було укладено три угоди на 900 тонн, сьогодні – ще одна на 600 тонн. На жаль, угоди не є довготерміновими, як цього просить місто Львів. Враховуючи перенакопичення, нам важлива співпраця на значно більші об’єми захоронення ТПВ», – зазначають у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.