У Трускавці голів ОСББ навчатимуть енергоефективності

Для підвищення ефективного управління багатоквартирними будинками та ОСББ у середу, 29 березня, у Трускавці відбудеться семінар на тему «Можливості впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках».

Як повідомили у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації, у межах заходу представники International Finance Corporation (IFC) «Енергоефективність у житловому секторі України» поділяться практичним досвідом впровадження основ енергоефективності у багатоквартирних будинках.

Присутні також дізнаються про джерела фінансування енергоефективних проектів та про технічні аспекти термомодернізації огороджувальних конструкцій у багатоквартирних житлових будинках.

Початок о 15:00 год у Народному домі м. Трускавця (вул. Бориславська, 1).

До участі у семінарі запрошують усіх охочих. За детальнішою інформацією слід звертатись у департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, тел.: 261 30 38.