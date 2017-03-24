У Львові вирішили створити Асоціацію ягідників України

Рішення про створення Асоціації ягідників України ухвалили у Львові за «круглим столом», що відбувся 22 березня.

Таке об’єднання повинно консолідувати виробників та переробників ягід для гармонійного розвитку ягідного сектору України.

Участь у круглому столі на тему «Сировинна база та переробка ягід в Західній Україні» взяли господарства зі Львівської, Закарпатської, Рівненської, Вінницької, Київської та Черкаської областей.

«Особливо актуальним круглий стіл був для Львівських господарств, адже одною зі стратегій господарств області є вирощування ягідних культур, – розповідає директор департаменту Наталія Хмиз. – Саме тому малі та середні господарства Львівщини активно збільшують посадки малини».

Під час дискусії Наталія Хмиз також провела аналіз виробництва ягід в Україні та Львівській області. Зокрема, наголосила про тенденції росту площ закладання ягід.

Окрім цього, за круглим столом також обговорили земельні проблеми, труднощі реєстрації сортів, вимоги і стандарти до якості культивованих ягід та їх експорт.