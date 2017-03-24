У Львові відбудеться шаховий фестиваль до ювілею тренера-легенди

Відкритий шаховий фестиваль (турнір з класичних шахів та турнір з блискавичних шахів ) проводиться з 25 по 28 березня 2017р. за адресою: м. Львів , вул. Липинського, 60А, готель «Вольтер».

25 березня /субота/:

09:30-10:30 – реєстрація учасників

10:45– відкриття змагань

11:00 – 1 тур

14:00-14:30 – обідня перерва

14:30 – 2 тур

26 березня /неділя/:

10:00 – 3 тур

13:00-13:30 – обідня перерва

13:30 – 4 тур

16:30-17:00 – бліц-турнір: реєстрація

17:00-17:15 – бліц-турнір: відкриття

17:15-19:45 – бліц-турнір: 1-9 тур

20:00 – бліц-турнір: закриття

27 березня /понеділок/:

10:00 – 5 тур

13:00-13:30 – обідня перерва

13:30 – 6 тур

16:30 – 7 тур

28 березня /вівторок/:

10:00 – 8 тур

13:00 – 9 тур

16:30 – закриття турніру

Змагання проводяться за Швейцарською системою у 9 турів за правилами ФІДЕ (редакція від 1 липня 2014 року). Контроль часу: класичні шахи – 35 хв.+30 с. на кожний хід до закінчення партії. Блискавичні шахи – 3 хв.+2 с. на кожний хід до закінчення партії кожному учаснику.

За результатами турніру буде здійснений обрахунок українського рейтингу.

Місця учасників і в класичних шахах, і в блискавичних шахах визначаються за найбільшою сумою набраних очок.