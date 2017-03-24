У Львові відбудеться шаховий фестиваль до ювілею тренера-легенди

У суботу, 25 березня, у готель «Вольтер», що за адресою вул. Липинського, 60A, відбудеться відкритий шаховий фестиваль до 80-річного ювілею шахового тренера легенди Є. І. Лисенка.
Відкритий шаховий фестиваль (турнір з класичних шахів та турнір з блискавичних шахів ) проводиться з 25 по 28 березня 2017р. за адресою: м. Львів , вул. Липинського, 60А, готель «Вольтер».
25 березня /субота/:
09:30-10:30 – реєстрація учасників
10:45– відкриття змагань
11:00 – 1 тур
14:00-14:30 – обідня перерва
14:30 – 2 тур
26 березня /неділя/:
10:00 – 3 тур
13:00-13:30 – обідня перерва
13:30 – 4 тур
16:30-17:00 – бліц-турнір: реєстрація
17:00-17:15 – бліц-турнір: відкриття
17:15-19:45 – бліц-турнір: 1-9 тур
20:00 – бліц-турнір: закриття
27 березня /понеділок/:
10:00 – 5 тур
13:00-13:30 – обідня перерва
13:30 – 6 тур
16:30 – 7 тур
28 березня /вівторок/:
10:00 – 8 тур
13:00 – 9 тур
16:30 – закриття турніру
Змагання проводяться за Швейцарською системою у 9 турів за правилами ФІДЕ (редакція від 1 липня 2014 року). Контроль часу: класичні шахи – 35 хв.+30 с. на кожний хід до закінчення партії. Блискавичні шахи – 3 хв.+2 с. на кожний хід до закінчення партії кожному учаснику.
За результатами турніру буде здійснений обрахунок українського рейтингу.
Місця учасників і в класичних шахах, і в блискавичних шахах визначаються за найбільшою сумою набраних очок.