У Львові стартувала V ювілейна Міжнародна виставка «Вища освіта – 2017»

Сьогодні, 24 березня 2017 року, у Львівському палаці мистецтв відкрили V Ювілейну міжнародну виставку «Вища освіта — 2017»

Це унікальна спеціалізована виставка українських та закордонних вищих навчальних закладів на теренах Західної України.

Володимир Коруд, віце-президент Львівської торгово-промислової палати привітав всіх учасників виставки і подякував за участь. Він також порадив вітчизняним вишам переймати досвід у закордонних і підвищувати свою конкурентоспроможність.

Ольга Браницька, головний спеціаліст сектору розвитку освіти Управління освіти Департаменту гуманітарної політики ЛМР, у привітальному слові зауважила, що проведення виставки – це гарна нагода для кожного абітурієнта дізнатися про різні можливості вступу в українські та закордонні ВНЗ.

«Інвестиції в знання приносять найбільшу віддачу», – цим висловом Бенджаміна Франкліна привітала учасників керівник виставки Наталія Тимків. Вона побажала учасникам і відвідувачам знайти сьогодні саме ті знання, які принесли б найбільшу віддачу в майбутньому.

Після привітального слова відбулася демонстрація колекцій одягу від студентів Львівського державного коледжу легкої промисловості, а також вручення подарункових сертифікатів. Відвідувачі матимуть можливість ознайомитись з особливостями вступних компаній як вітчизняних навчальних закладів, так і закордонних вишів.

Нагадаємо, виставку організовує Міжнародний освітній центр за підтримки Львівської Торгово-Промислової Палати, Управління освіти Львівської міської ради та Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації.

Виставка працюватиме: 11.00-17.00 (п’ятниця), 10.00-16.00 (субота).

Презентують свою діяльність понад 40 українських та закордонних закладів.

Довідка. Міжнародний освітній центр створений з метою інформування українських абітурієнтів про навчальні можливості за кордоном, розширення доступу до здобутків сучасної світової освіти.