У Львові голова правління кредитної спілки надавала родичам «пільгові» кредити

Тим самим посадовець завдала установі збитків на понад мільйон гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області викрили очільницю кредитної спілки, через зловживання якої фінансова установа зазнала збитків на 1,3 мільйона гривень.

Як встановили правоохоронці, 58-річна посадовець протягом 2011 року, всупереч вимогам Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки, особисто уклала кредитні договори зі своїми родичами із заниженою відсотковою ставкою, що було збитковим для фінансово-господарської діяльності фінустанови.

Відсотки за такими кредитами становили від 0% до 3% річних, водночас у зазначений період часу кредитна спілка укладала угоди про надання іншим учасникам спілки кредитних коштів під 51-64% річних.

Такі угоди були укладені з сином, дочкою та рідним братом голови спілки. Від цих оборудок установа зазнала збитків у розмірі 1 млн. 384 тисячі гривень. Зазначене підтверджується відповідним висновком судової експертизи.

Слідче управління повідомило зловмисниці про підозру за ч.2 ст.364 зн.1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) КК України.

Вчинене карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.