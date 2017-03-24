У «Львівській політехніці» презентують проект «Молодь про Світовий Конґрес Українців»

29 березня у Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться презентація просвітницького проекту «Молодь про Світовий Конґрес Українців»

Захід, присвячений прийдешньому 50-літтю діяльності СКУ, спільно організували і проводять Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою і профком студентів та аспірантів Львівської політехніки.

Місце проведення: актова зала головного корпусу університету (вул.С.Бандери, 12). Початок о 15 год.

У презентації візьмуть участь Ірина Мицак (Торонто, Канада), голова Світової комісії з відзначення 50-ліття заснування СКУ; Сергій Касянчук (Київ, Україна), голова Представництва Світового Конґресу Українців в Україні; Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка»; Оксана Юринець (Київ, Україна), народний депутат Верховної Ради України, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС парламентського комітету з питань європейської інтеграції;

Львів – перше місто, у якому Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою презентуватиме просвітницький проект «Молодь про Світовий Конґрес Українців». До його реалізації залучена студентська молодь Львівської політехніки. Студенти-журналісти створили низку цікавих короткометражних відеосюжетів, які розкривають провідні напрями діяльності Світового Конґресу Українців. Упродовж 2017-2018 років відеоролики як частина великого проекту МІОКу будуть презентовані в інших містах України та 53 країнах світу, де діють осередки СКУ.

Світовий Конґрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців з 53 країн світу. Впродовж останніх років своєї діяльності СКУ представляє свою візію щодо важливих питань для України та діаспори. Йдеться, зокрема, про зміцнення зв’язку українських громад і українців діаспори з Україною, у тому числі з урядом та громадянським суспільством, підтримку та координування міжнародною мережею своїх складових організацій, які просувають розвиток української релігійної, мовної, духовної, історичної, культурної та соціальної спадщини. СКУ стоїть твердо на захисті незалежності та територіальної цілісності України у зв’язку з гібридною війною Росії проти України, людських прав і національних свобод українців і кримських татар, які порушуються внаслідок російської агресії.

Конгрес виступає за надання Україні пакету допомоги на пріоритетні економічні, безпекові та гуманітарні потреби. Вже четвертий рік поспіль за його ініціативи діє проект «Захист патріотів». Він підтримує євроінтеграцію України, активно протидіє російській дезінформаційній кампанії, презентує міжнародному співтовариству правдиву інформацію про важливі сторінки в історії України та її позитивний імідж.

Заснований у 1967 році, СКУ 26 лютого цього року в канадському місті Торонто розпочав відзначення 50-ліття своєї діяльності в об’єднанні українських громад усього світу під гаслом «Українці разом – майбутнє за нами!».