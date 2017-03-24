У Гарнізонному храмі молилися випускники Національної академії сухопутних військ

У п’ятницю, 24 березня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся молебень до Богородиці з нагоди випуску молодих офіцерів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

У спільній молитві, яку провів Митрополит Львівський УГКЦ Високопреосвященніший владика Ігор, взяли участь випускники та офіцери військового закладу. До спільної молитви з військовими долучився й голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Після молитви Владика Ігор привітав молодих лейтенантів із закінченням навчання та побажав Божого благословення у несенні служби на благо українського народу.

Зазначимо, урочистий ритуал дострокового випуску лейтенантів відбудеться завтра, 25 березня у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.