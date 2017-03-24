У Червонограді вогнеборці врятували життя двох людей (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі та врятували двох братів

23 березня о 14:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку в м. Червоноград на вул. Стуса, 9. До місця виклику негайно направили пожежно-рятувальне відділення державної пожежно-рятувальної частини № 33 м. Червоноград. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, на момент пожежі у квартирі перебували власник 1970 року народження разом із братом, 1983 року народження. Пожежа спричинила сильне задимлення, тому чоловіки не могли самотужки покинути помешкання. Рятувальники винесли братів із задимленого житла на свіже повітря та передали медикам для надання подальшої допомоги.

Унаслідок пожежі брат власника отруївся продуктами горіння та отримав опіки лівої кисті та правого передпліччя. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано в Червоноградську центральну міську лікарню.

Складність пожежі полягала у сильній захаращеності житла побутовими речами та сміттям. Це створило додаткове пожежне навантаження.

Вогнеборці ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

Об 11:23 в складі ланки газодимозахисної служби пожежу локалізували, а об 11:57 – ліквідували.

Унаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м. Попередня ймовірна причина виникнення займання – необережне поводження з вогнем.