У 2016 році країни Шенгену видали українцям рекордну кількість мультивіз

Країни Шенгену поставили новий рекорд для України за кількістю виданих Шенгенських мультивіз. Про це повідомляє ГО «Європа без бар’єрів» з посиланням на офіційну статистику, оприлюднену на сайті Єврокомісії 24 березня.

817 тисяч, що складає 59,9% від усіх отриманих у 2016 році українцями Шенгенських віз, були з можливістю мультив’їзду. Найчастіше мультивізи видавали Нідерланди (82,1%), Литва (78,1%), Польща (76%) та Угорщина (61,5%). Найменший показник виданих українцям мультивіз було зафіксовано у консульських установах Фінляндії (17%), Франції (20,7%), Іспанії (26,8%) та Чехії (28 %).

Загалом у 2016 році українські громадяни частіше звертались за Шенгенськими візами та отримали на 15% більше віз, ніж у 2015 році. Всього українцям було видано 1,36 млн короткострокових віз до країн Шенгену.

Лідером за кількістю звернень залишається Польща, консульські установи якої за 2016 рік видали українцям 560 тисяч віз, що на 22% більше, ніж у 2015. Також, до п’ятірки лідерів за кількістю звернень увійшли Угорщина (115,8 тисяч віз), Німеччина (98,7 тисяч), Литва (88,9 тисяч) та Іспанія (88,1 тисяча). Традиційно, найрідше українці зверталися за візами до Словенії та Норвегії.

Загальний показник відмов у Шенгенських візах за рік знизився з 3,4% до 3,2%. Найрідше українцям відмовляли консульські установи Литви – всього 0,2% заявникам (167 осіб за рік). Також доволі рідко українським громадянам відмовляли у Шенгенських візах установи Австрії (0,9% заявників), Латвії (1,1%), Словенії (1,5%) та Угорщини (1,8%).

Найчастіше у 2016 році, за даними Єврокомісії, українцям відмовляли консульські установи Чехії – 6,5% заявників (5,7 тисяч осіб) отримали відмову. При цьому, у 2015 році показник відмов цієї країни складав лише 4,3%. Традиційно високий рівень відмов у Шенгенських візах було зафіксовано у консульських установах Нідерландів (6,2% відмов) та Бельгії (6,2%). Тим не менше, у порівнянні з 2015 роком ці країни відмовляли українцям рідше, наприклад, у 2015 Нідерланди відмовили рекордним 7,5% українських заявників.

Шенгенські візи дають право власнику перебувати на території всіх країн-членів Шенгенської зони на термін не більше 90 днів протягом 180 днів. Такі візи можуть бути видані з можливістю одного в’їзду та мультив’їзду.

Нагадаємо, Європейський парламент запланував дебати щодо надання безвізового режиму Україні на 5 квітня, а наступного дня відбудеться голосування.