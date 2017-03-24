Тетяні Клімченко побажали успіхів на чемпіонаті світу і на Олімпіаді у Токіо

24 березня відділення Національного Олімпійського Комітету України у Львівській області провело урочисту церемонію нагородження найкращого спортсмена місяця Львівщини.

За підсумками виступів у лютому 2017 року за підсумкам спільного голосування членів виконавчого комітету обласного відділення НОК та колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації найбільшим досягненням визнано перемогу велосипедистки Тетяни Клімченко на етапі Кубка світу з перегонів на треку у Лос-Анжелесі. Уродженка Червонограда Клімченко на четвертому заключному етапі Кубка світу (змагання проходили 25-26 лютого) не мала рівних у дисципліні «скретч» (групова гонка на 10 кілометрів з вибуванням).