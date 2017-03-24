Стало відомо, скільки Львів потратить на облаштування центру міста. Детальний кошторис

Списки містять кошториси на облаштування паркувальних місць, ремонт площ, сходів, доріг, і балкони.

Про це повідомив керівник фракції «Народний контроль» у міській раді Львова Валерій Веремчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Після нещодавнього «балконопадіння» на відновлення аварійних об’єктів виділили чимало коштів, – написав депутат. – Кажуть, що центр Львова – це просто гарна картинка для туристів. Я ж переконаний, що і центральна частина нашого міста, як і всі інші, передусім належать львів’янам. І від нас залежить, наскільки якісно будуть проведені ремонти, як виглядатимуть наші вулиці – щоб і перед туристами не було соромно, і у самих очі раділи. Тож вивчайте «титулки» і долучайтеся до контролю за роботою підрядників”.