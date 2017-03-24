Сьогодні – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Цього року він проходить під гаслом «Я змагаюся з туберкульозом! Я зможу перемогти туберкульоз»

Щороку 24 березня світ відзначає День боротьби із туберкульозом. Цього дня світова спільнота охорони здоров’я привертає увагу населення всієї планети до такої глобальної проблеми як туберкульоз і запевняє – побороти страшну недугу можливо.

День боротьби з туберкульозом відзначають за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я у всьому світі. Адже 125 років тому 24 березня німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. День боротьби із цією недугою дає можливість ще раз повідомити про заходи профілактики та лікування хвороби. Символом дня боротьби із туберкульозом є біла ромашка як символ здорового дихання.

Цьогоріч кампанія Всесвітньої організації охорони здоров’я закликає до об’єднання зусиль всього світу, аби нікого не залишити без уваги та побороти дискримінацію, стигматизацію і соціальну відчуженість окремих груп населення задля вільного доступу до медичної допомоги усіх жителів планети.

Туберкульоз є однією з 10 основних причин смерті у світі. Однак, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за останні 15 років у світі врятовано майже 50 млн. людських життів.