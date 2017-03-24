Прокуратура виявила факт розтрати коштів «Львівавтодору»

Стосовно директора ЛКП «Львівавтодор» та його заступника складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією

Прокуратура області виявила факт розтрати коштів Львівського комунального підприємства «Львівавтодор», про що внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Досудове розслідування у кримінальному провадження проводитимуть органи поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Окрім того, прокуратура області забезпечить участь у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо директора ЛКП «Львівавтодор» та заступника директора ЛКП «Львівавтодор» за ч.ч.1, 2 ст.172-7 КУпАП щодо порушення порядку врегулювання конфлікту інтересів при укладенні договору оренди транспортного засобу. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Згідно з протоколами про адміністративні правопорушення, складеними УЗЕ у Львівській області, 05.01.2017 ЛКП «Львівавтодор» укладено договір оренди транспортного засобу КІА MOHAVE з своїм директором, якому належить цей автомобіль на праві приватної власності.

Розгляд справи здійснює Личаківський районний суд. Львова.