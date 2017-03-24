Під виглядом секонд хенду в України везли новий одяг та гіроскутери (фото)

Загалом Львівські митники виявили понад тонну незадекларованого товару

Як повідомили у ДФС у Львівській області, днями в зону митного контролю пункту пропуску «Краковець – Корчова» з Республіки Польщі заїхав транспортний під керуванням громадянина України. Водій надав для здійснення митного контролю товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщується одяг та взуття, що були у вжитку, вагою майже 11 тонн та вартістю близько 15 тис. доларів США. Відправником товару зазначено компанію з Великобританії, а отримувачем – одне з ТОВ у м. Ірпіні Київської області.

На підставі оцінки аналізу ризиків транспортний засіб було скеровано в місце поглибленого огляду товарів. Там у його вантажному відсіку, крім заявлених у товаросупровідних документах товарів, виявили одяг без ознак використання, з етикетками. Це був новий одяг різних фірм виробників (жіночі та чоловічі футболки, штани, спідниці, дитячий одяг та інші товари) – загалом понад 650 кг, а також 31 гіроскутер. Ці товари було заховано серед задекларованих речей. Загальна вага брутто незадекларованого товару становить понад тонну.

Так, керівник компанії-відправника вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, через подання митному органу України як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані щодо найменування, ваги, кількості, вартості та асортименту товару. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.