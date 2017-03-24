Народні депутати з УКРОПу вимагають компенсацій для українців, які встановлюють квартирні лічильники газу власним коштом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спільно з урядом має розробити механізм компенсації українцям витрат, пов’язаних зі встановленням газового лічильника в квартирі, оскільки кошти на оснащення приладами обліку передбачені в структурі тарифу на газопостачання. Про це йдеться в запиті народних депутатів з УКРОПу Тараса Батенка, Ірини Констанкевич, Віталія Купрія, Олександра Дубініна, Віктора Шевченка та Валентина Дідича на ім’я голови НКРЕКП Дмитра Вовка. Запит був оголошений на пленарному засіданні парламенту 24 березня.

Народні депутати зазначають, що громадяни масово звертаються до них щодо свавілля газовиків, які протиправно відключають багатоквартирні будинки від газопостачання через те, що споживачі відмовляються від встановлення оператором газорозподільних мереж загальнобудинкових лічильників. На думку мешканців, такі прилади обліку, на відміну від квартирних, не відображатимуть реальних обсягів споживання газу, тож за нього доведеться переплачувати значні суми. Натомість газорозподільні компанії вважають, що рахунки за паливо із загальнобудинковими лічильниками збільшаться несуттєво, і встановлювати квартирний лічильник, вартість якого вони оцінюють у межах 2 тис. грн, недоцільно.

Відтак люди готові самостійно купувати та встановлювати вузли обліку, аби тільки газорозподільні компанії не чинили їм перешкод. Однак уже тривалий час у тариф на газопостачання закладена вартість встановлення газового лічильника. Тож витрати на оснащення помешкань приладами обліку мають бути компенсовані людям, вважають народні депутати.

«Рекомендуємо НКРЕКП спільно з урядом розробити механізм компенсації мешканцям витрат з боку оператора газорозподільних мереж, пов’язаних із встановленням лічильника в квартирі, оскільки кошти на оснащення населення лічильниками газу передбачені в структурі тарифу на послугу з розподілу природного газу», – йдеться в запиті.

Також представники УКРОПу вимагають надати інформацію про методику розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, розмір складової, яка передбачена на фінансування встановлення лічильників (індивідуальних чи загальнобудинкових), та дані про те, з якого саме часу в тарифі на розподіл є складова на встановлення лічильників.