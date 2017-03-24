На вул. В. Великого, 117 без дозвільних документів збудували споруду

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові проведено позапланову перевірку на об’єкті будівництва зблокованих тимчасових споруд на вул. Володимира Великого, 117. Під час перевірки виявлено, що за вказаною адресою ФОП Мамедовим Мурсаль Абдулгусейн Огли проведено будівельні роботи з будівництва одноповерхової споруди, площею 100 кв.м., яка збудована на монолітному бетонному фундаменті, влаштованому по периметру, без дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт, що є порушенням вимог п.2 ч. 1 ст.34, ч. 1 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466.

Відтак, за результатами виявленого правопорушення посадовою особою Інспекції складено відповідний акт, протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, видано приписи про зупинення будівельних робіт та про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.