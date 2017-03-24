На V Форумі місцевого самоврядування дискутували про фінансові моделі для розвитку ОТГ

Однією з тем панельної дискусії V Форуму місцевого самоврядування стало обговорення фінансових моделей для розвитку ОТГ.

Дискусійними стали питання акцизу, розмір податків на нерухомість і податку для фізичних осіб та додаткові функції для органів місцевого самоврядування без додаткової фінансової підтримки з боку держави.

«Нам дали додаткові бюджети у межах можливостей, які може дати Україна. Маємо говорити про те, як наростити фінансову спроможність, як існувати далі, щоб ресурс формувався тут. Адже місцеве самоврядування отримало нову парадигму своєї діяльності: чим більше ресурсів формується, тим більше залишається. Тому сьогодні говоримо про розуміння місцевої економіки в широкому змісті. «Місцева» функція – оптимізація бюджетної мережі, забезпечення енергоефективності. Проте правила мають бути стабільні – про зміну правил потрібно попереджати заздалегідь», – каже директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

«Не треба забувати про реформу бюджетної децентралізації і її мету – щоб місцеві бюджети були фінансово спроможні, могли розвивати власну інфраструктуру. Місцевим бюджетам дали значний ресурс, щоб ми розвивались», – зазначив Ігор Онищук, аналітик Центру аналізу та розробки законодавства.

Підсумовуючи панельну дискусію, усі учасники погодились у тому, що розвиток ОТГ є важливим і майбутнє за об’єднаними територіальними громадами. Адже, де є хороша громада, там є надходження коштів, громада контролює їх рух, творить якісне і комфортне життя.

Однак є проблемні моменти: це проблеми з субвенціями, які має компенсувати держава – не вистачає медичної субвенції, субвенції в сфері освіти. Тому важливо, щоб держава забезпечила те, що гарантує. На сьогодні, на думку учасників панельної дискусії, вона перекладає на місцеві бюджети свої зобов’язання.