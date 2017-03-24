Львів’ян запрошують на прощу у Страдч

25-26 березня 2017 року Рефентура у справах мігрантів та іммігрантів Львівської Архиєпархії УГКЦ запрошує на нічну прощу до Страдча.

25 березня 2017 р.:

20.00 – Молебень до святого обручника Йосипа в Соборі Святого Юра м. Львів

21.00 – вихід з Собору Св. Юра м. Львів

22.30 – праця в групах у селі Рясна-Руська

26 березня 2017 р.

05.30 – Свята Літургія в Страдчі, Молитва за зцілення, Хресна Дорога.

Духовний опікун прощі о. Тарас Фітьо.

З собою мати: вервичку, зручне взуття, ліхтарик, канапку на перекуску.