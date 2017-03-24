Двоє львів’ян обікрали сільську медичну амбулаторію

Ще до того, як у поліцію надійшло повідомлення про крадіжку, зловмисників затримали працівники поліції начальник Пустомитівського відділення поліції

У Пустомитівське відділення поліції 23 березня із заявою про крадіжку звернувся лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини одного з сіл району. Чоловік повідомив, що вночі з приміщення амбулаторії було викрадено ноутбук, медичне обладнання та особисті речі працівників. Загальна сума збитків, за словами заявника, становить сорок тисяч гривень.

Іще до того як лікар повідомив про крадіжку зловмисників затримали начальник Пустомитівського відділення поліції підполковник поліції Роман Білик та начальник сектору карного розшуку Пустомитівського відділення поліції майор поліції Юрій Підгайний.

«Дорогою на роботу, близько восьмої ранку, ми з начальником сектору карного розшуку помітили на узбіччі двох чоловіків, котрі мали з собою великі пакунки та поводились підозріло. Коли ми підійшли до них, чоловіки помітно нервували, а на запитання, що в них у пакунках, відповіли, що не знають, бо нібито знайшли їх у кущах. Документів вони не мали, тому ми вирішили доставити їх у відділення поліції для встановлення осіб, а коли приїхали, із заявою про крадіжку вже звернувся лікар амбулаторії», – розповів Роман Білик.

У пакунках, які мали з собою чоловіки, правоохоронці виявили викрадене обладнання й особисті речі, про крадіжку яких повідомив заявник. Особи зловмисників встановлені – ними виявились двоє львів’ян віком 30 та 36 років. Вони проникли у приміщення, пошкодивши вхідні двері.

Викрадені речі правоохоронці у зловмисників вилучили, чоловіків затримали в порядку ст.208 КПК України.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.