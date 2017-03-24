Автоперевізник просить підтвердження хамського ставлення до вагітної жінки

Компанія «Фіакр-Львів» просить зголоситися очевидців події, яка ймовірно сталася на маршруті №13. Як стало відомо сьогодні зі ЗМІ, 23 березня о 9.00 під час руху з автобуса №13 випала вагітна жінка, мешканка Стрия.

Компанія-перевізник просить зголоситися очевидців події або надати матеріали відеореєстраторів з автомобілів, які проїжджали по вул. Виговського. Адже пояснення водія автобуса №13 відрізняються від слів потерпілої, яку цитують ЗМІ.

«Водій автобуса, який того дня обслуговував маршрут, вже дав всі необхідні пояснення та свідчення в поліції. Вчора він весь день працював на маршруті і в цей час жодних інцидентів не траплялося, – коментує керівництво підприємства «Фіакр-Львів». – Тому ми зацікавлені знайти свідків цієї події, щоб з’ясувати всі обставини».

Як повідомляла “Львівська газета“, за словами потерпілої, водій маршрутного таксі №13, не зачинивши дверей, виїхав із зупинки. У свою чергу, водій підприємства «Фіакр-Львів» стверджує, що про те, що з салону автобуса випала жінка, дізнався тільки наступного дня.

«Я весь день пропрацював на маршруті як зазвичай. І якби з маршрутки й випала жінка, пасажири б відразу відреагували на це і здійняли галас. Я б зупинився і допоміг їй. Жінка могла спіткнутися і впасти вже вийшовши з автобуса, але це тільки моє припущення, бо я не бачив цього в дзеркало, – розповів водій автобуса №13. – Зазвичай, у нас люди такі, що коли бачать, що хтось добігає чи не встиг вийти з маршрутки, завжди повідомляють водія і просять зупинитися. А тут не було такого, ніхто мене не повідомив».

«Якщо хтось із пасажирів був свідком події чи має запис з відеореєстратора, просимо повідомити деталі інциденту на електронну скриньку fiakr.lviv.transport@gmail.com або зателефонувати за номером 0966310165», – наголошує керівництво підприємства.