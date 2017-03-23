Зі Львова розпочали вивозити сміття

Департамент ЖКГ Львівської ОДА провів переговори з керівниками міст області та полігонів щодо розміщення сміття зі Львова.

Відтак, місту вже передали декілька договорів з полігонами щодо можливості утилізації відходів, інформує прес-служба ЛОДА.

Відтак, станом на 13.00 23 березня у Львові очистили 39 переповнених сміттєвих майданчиків. За інформацією департаменту житлово-комунального господарства у місті залишається 380 переповнених контейнерів. Найгірша ситуація з вивезенням ТПВ у Галицькому районі, який обслуговує ТОВ «Грінера Україна».