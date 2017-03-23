Завтра у Львові дощитиме, вночі та вранці туман, видимістю до 500 м

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 24 березня у Львові очікується вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці туман, видимістю 200 – 500 м. Вітер вночі західний, 5 – 10 м/с, вдень північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

25 березня прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

26 березня очікується вночі та вранці помірний, вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 – 8° тепла.