За випалювання сухої рослинності в області оштрафували 82 порушників

Станом на 23 березня в області за самовільне випалювання сухої рослинності до адміністративної відповідальності притягнуто 82 особи.

Порушників природоохоронного законодавства оштрафували на загальну суму 13 821 гривень, інформує прес-служба ЛОДА.

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації закликає мешканців області не допускати самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків і пам’ятати про шкоду, яка завдається природі внаслідок пожеж в екосистемах!

Нагадуємо, що за спалювання сухостою порушники отримають покарання у вигляді штрафу у розмірі від 170 до 340 грн для фізичних осіб та від 850 до 1190 грн для посадових. А за порушення, вчинені у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду, штрафи зростають удвічі.