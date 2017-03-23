В Перемишлянському районі шахрай видурив у пенсіонерки 15 000 гривень

За фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника.

В Перемишлянське відділення поліції 22 березня звернулася 73-річна жителька району. За словами жінки, до неї на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік. Він повідомив, що її зять потрапив в дорожньо-транспортну пригоду і потрібні кошти, аби залагодити справу.

Жінка, повіривши шахраю, погодилася дати гроші. До воріт її господарства прийшов невідомий чоловік, якому вона передала 15 000 гривень. І лише після цього пенсіонерка зателефонувала родичам та дізналася, що зять жодних правопорушень не скоював і в ДТП не потрапляв.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.