У музеї релігії відбудеться семінар «Нові акценти музейництва»

Завтра, 24 березня, у Львівському музеї історії релігії розпочинає роботу дводенний навчальний семінар «Нові акценти музейництва»

Його організатором є ГС «Західноукраїнська спілка музеїв» – недержавна і неполітична громадська організація, до завдань якої належить сприяння взаємодії між музейними закладами, участь у державному та міжнародному культурному співробітництві, збереження історичних пам’яток та проведення спільних наукових досліджень.

Семінар проходитиме на базі Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові, Історико-краєзнавчого музею міста Винник і Львівського музею історії релігії. Його мета – ознайомлення з новими методами організації музейної справи, співпраця з місцевими громадами і фандрайзинг. Тренери семінару – методисти відділу науково-методичної роботи Національного музею історії України Ольга Зайченко і Микола Марусик, старша наукова співробітниця Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Ольга Носко.

У роботі заходу візьмуть участь понад 60 музейників із Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Вінницької, Черкаської областей, міста Києва. Також будуть представники вищих навчальних закладів, громадських організацій.

Програма семінару передбачає презентацію журналу «Наша спадщина» (Меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові), огляд експозицій музеїв Львова.