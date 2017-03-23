У Львові в ДТП постраждала школярка

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Добло» скоїв наїзд на дівчинку.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 березня близько 18.15 на вулиці Шевченка, 136 у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Добло», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 12-річну жительку Львова.

Внаслідок наїзду школярку госпіталізовано в одну з лікарень міста з діагнозом: «закритий перелом лівої променевої кістки, забій грудної клітки, забій передньої черевної стінки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.