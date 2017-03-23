У Львові правоохоронці вилучили у чоловіка 169 нарковмістних таблеток

Працівники Галицького відділу поліції під час відпрацювання території району 22 березня близько 23.00 побачили чоловіка, котрий поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями.

Поліцейські встановили його особу – ним виявився 34-річний львів’янин, котрий мав з собою нарковмістні таблетки, зокрема таблетки «Субітекс» та інші. Як пояснив чоловік, їх він зберігав для власного вживання. Виявлені таблетки були вилучені та скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.