У Львові на вул. І.Богуна,11 створять новий сквер

Сьогодні, 23 березня, депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про використання земельної ділянки на вул. Богуна,11, яка перебуває в оренді ТзОВ «Єврольвів», для суспільних потреб», інформує прес-служба ЛМР.

Відповідно до прийнятої ухвали, для вирішення конфліктної ситуації, яка виникла довкола земельної ділянки на вул. І.Богуна,11, цю ділянку буде вилучено в користування ТзОВ «Єврольвів» для суспільних потреб, а саме створення скверу.

Також прийнятою ухвалою розривається договір оренди землі між Львівською міською радою та ТзОВ «Єврольвів» та погоджено заміну земельної ділянки на вул. І.Богуна на земельну ділянку на вул. Під Голоском для ТзОВ «Єврольвів».

Нагадаємо, відповідно до ухвали ЛМР №3179 від 28.01.2010 року ТзОВ «Єврольвів» надано земельну ділянку по вул. І.Богуна,11 в оренду терміном на 10 років для розміщення житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями.

Відведення земельної ділянки на вул. І.Богуна,11 викликало обурення громади Львова та стало предметом розгляду судів різних інстанцій.

Відповідно ТзОВ «Єврольвів» звернулося у Львівську міську раду з проханням вилучити для суспільних потреб з їхнього користування земельну ділянку по вул. І.Богуна,11, зарахувати цю ділянку до земель Львова, розірвати договір оренди землі та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення їм земельної ділянки на вул. Під Голоском.

ТзОВ «Єврольвів» зобов’язується скасувати право власності на зруйнований об’єкт нерухомого майна (торгівельний кіоск), припинити будь-які будівельні роботи в межах ділянки на вул. І.Богуна,11, зарити котлован, здійснити благоустрій на вказаній ділянці та повернути місту цю земельну ділянку у стані, не гіршому в порівнянні з тим, у якому надавалася в оренду. Та безоплатно передати у власність територіальної громади Львова нежитлові приміщення на першому поверсі новозбудованого будинку для організації Центру надання адміністративних послуг.