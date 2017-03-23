У Львові на будмайданчику на двох працівників впала бетонна плита, один з них загинув

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини.

Сьогодні, 23 березня, о 13.40 до поліції надійшло повідомлення, що на будівельному майданчику по вулиці Підголоско впала бетонна плита. Є загиблий.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що будівельний кран піднімав бетонну плиту і яка впала на двох працівників.

Один з них, 22-річний львів’янин, помер на місці події. Іншого, 63-річного місцевого жителя, каретою швидкої допомоги доставлено в одну з лікарень міста. У нього медики діагностували «відкриту черепно-мозкову травму».

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.