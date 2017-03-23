У Львівській філармонії зберуть найкращих юних скрипалів-віртуозів

25-28 березня у Львівській обласній філармонії відбуватиметься I Міжнародний конкурс юних скрипалів, альтистів та віолончелістів “Львівський віртуоз”.

Як повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, спеціальний приз конкурсу – скрипка роботи майстра Володимира Антонюка (м. Чернівці).

Конкурс відбудеться у чотирьох вікових категоріях – від 7 до 18 років. Всього змагатиметься 67 учасників із України, Молдови, Польщі та Швейцарії.

За словами директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Христини Береговської, метою Міжнародного конкурсу «Львівський віртуоз» є творча співпраця між митцями, музикантами, професорами України та Європи.

Зазначимо, що до складу журі конкурсу запросили відомих професорів України, Польщі, Німеччини, Швейцарії, декотрі з яких – випускники Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької.