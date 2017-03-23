Садовий пояснив чому у Львові зросла квартплата

Сьогодні на сесії міської ради Львова під час розгляду депутатських запитів було озвучено питання щодо коригування тарифу на оплату послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

Як пояснив міський голова Львова Андрій Садовий, відповідне рішення виконавчий комітет прийняв на виконання рішення Уряду та у зв’язку з коригуванням рівня мінімальної заробітної плати, інформує прес-служба ЛМР.

«Ми не маємо права не виконувати рішення, коли коригується заробітна платня для працівників житлово-комунальної сфери, для двірників. Це на виконання рішення Уряду», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 10 березня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про коригування тарифу на оплату послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати. Тариф на оплату послуг з утримання будинків та прибудинкових територій визначався індивідуально для кожному будинку. До прикладу, однокімнатна квартира на вул. Саксаганського платила 0,99 грн, а тепер буде платити 1,51 грн. за м2. Трикімнатна квартира на вул. Менделєєва платила 1,12 грн, а буде платити 1,71 грн. за м2. У Сихівському районі трикімнатна квартира на вул. Полуботка платила 1,60 грн, тепер – 2,30 грн. за м2. Новий тариф на оплату послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вступає в дію з 1 квітня.