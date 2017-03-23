Прокуратура розслідує незаконне вилучення земель лісового фонду з ДП «Стрийський лісгосп»

Прокуратура Львівської області зареєструвала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) за фактом незаконного вилучення з користування ДП «Стрийський лісгосп» частини земельних ділянок з наявними на них лісовими насадженнями. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Ці земельні ділянки орієнтовною площею 0,9 га і вартістю понад 300 тис. грн. вилучили із численними порушеннями вимог чинного законодавства для подальшої передачі в користування суб’єктам господарювання для розміщення на них будівель і споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами. Унаслідок таких дій завдано тяжких наслідків інтересам держави.

Триває досудове розслідування, а також збір документів, щоб висунути позови про повернення згаданих земельних ділянок лісового фонду у власність держави.