Педагогам-організаторам УДЮМКів Львова підвищили посадовий оклад

Сьогодні на сесії ЛМР внесли зміни до ухвали від 02.03.2017 року «Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів освіти та культури, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Львова». Її текст доповнили словами «а також установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів міста Львова».

У Львові функціонує 6 установ дитячо-юнацьких і молодіжних клубів за місцем проживання (УДЮМК), які є у підпорядкуванні управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР.

Необхідність внести зміни до цієї ухвали виникла тому, що в установах працюють педагоги-організатори, які також мають статус педагогічних працівників і потребують підвищення посадових окладів, згідно з чинними нормативно-правовими актами.