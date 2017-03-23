На сесії підтримали петицію про створення ландшафтного заказника в Білогорщі

Згідно з ухвалою, міський голова Львова доручить виконавчому органу:

підготувати дорожню карту щодо створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Торфовище Білогорща“;

за необхідності підготувати проект ухвали про створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Торфовище Білогорща“;

представити інформацію, зазначену у попередніх підпунктах ухвали, на черговому пленарному засіданні міської ради.

Контроль за виконанням ухвали здійснюватиме постійна комісія екології та природокористування, інформує прес-служба ЛМР.

Рішення ухвалили із зауваженнями. За порадою депутатів, виконавчому органу, що вивчатиме петицію, доручать опрацювання зауважень департаменту містобудування. За рішення проголосували 54 депутати міської ради.

Автором ухваленої петиції стала Наталія Кузьма. Подаємо повний текст петиції:

«За результатами науково-дослідних робіт “Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова“, проведених фахівцями провідних наукових установ м. Львова на замовлення Львівської міської ради, обгрунтовано доцільність створення ландшафтного заказника державного значення “Торфовище Білогорща“.

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Торфовище Білогорща“ пропоновано створити з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу, з високим біотичним різноманіттям підтвердженим наявністю оселищ 42 раритетних видів рослин та 25 раритетних видів тварин. Ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці м. Львова.

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Тофовище Білогорща“ пропоновано створити на площі 119,6 га, з якої 50,9 га займають торфово-болотні комплекси сінокісно-пасовищних лук з гідрофільно-чагарниковими ценозами, а решту 68,7 га – комплекси піонерних лісів з домінуванням берези повислої, трав’яних та трав’яномохових боліт на місці торфокар’єру. Адміністративно проектований ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Торфовище Білогорща“ включатиме землі трьох територіальних громад: Рясна-Руської сільської ради – 19,6 га, Зимноводнівської сільської ради – 38,4 га, Львівської міської ради – 61,6 га.

З врахуванням сучасної екологічної ситуації та для усунення потенційних загроз на природні комплекси ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Торфовище Білогорща“ пропоновано для нього створити охоронну зону у межах трьох територіальних громад: Рясна-Руської сільської ради – 62,7 га, Зимноводнівської сільської ради – 315,2 га, Львівської міської ради – 570,8 га. Загальна площа пропонованої охоронної зони займатиме 948,7 га, у складі якої: ліси Яворівського “Галсільлісу“ − 74,1 га, ліси Лісопарку “Білогорща“ − 95,6 га, луки – 236,9 га, житлова забудова – 16,8 га, землі залізниці – 41,2 га, промислова зона “Сигнівка“ − 42,4 га, промислова зона “Ряснянська“ − 20,2 га, лучно-чагарникові комплекси та городи на колишніх торфорозробках – 316,8 га».