На Львівщині нетверезий зловмисник погрожував голові сільради сокирою та ножем

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 22 березня близько 12.30 надійшло телефонне повідомлення з однієї із сільських рад про те, що чоловік, який знаходиться у стані алкогольного сп’яніння, погрожує голові сільради вбивством.

«Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що роботу сільської ради зірвав раніше судимий 47-річний житель одного із сіл району. Після вживання спиртного, зловмисник прийшов до посадовця і почав погрожувати йому вбивством. На щастя, ніхто не постраждав. У чоловіка були вилучені сокира та ніж», – повідомив начальник Кам’янка-Бузького відділу поліції підполковник поліції Ігор Підлужний.

Зловмисника затримано згідно ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.