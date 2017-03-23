На автодорогах державного значення Львівщини відновили ремонтні роботи

На автомобільних дорогах загального користування Львівщини, відновили ремонтні роботи. Їх проводяться за кошти, що надходять від перевиконання митних платежів.

Про це інформують у Службі автомобільних доріг Львівської області.

Роботи зокрема, відновили на автомобільній дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на двох ділянках. У с. Тершів замінюють тротуарні блоки на мості та влаштовують водовідні лотки у с. Стрілковичі, а у с. Спас влаштовують бар’єрне огородження.

Продовжили ремонт і на автомобільній дорозі Н-17 Львів-Радехів-Луцьк: так у місті Радехів влаштовують фігурні елементи мощення та бортовий камінь.

На цих автодорогах виконує робота підрядна організація “Онур”.

Ремонт триває і на автомобільній дорозі Т-14-10 Броди-Червоноград. Тут у межах с. Полове тривають роботи з влаштування тротуарів та посадкових майданчиків. Тут виконавцем робіт є “Автомагістраль-Південь”.