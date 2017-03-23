Мешканець Закарпаття обікрав львівський магазин

3ловмисник викрав одягу на суму понад три тисячі гривень

У Галицький відділ поліції 22 березня звернулась співробітниця одного з магазинів міста. Жінка повідомила, що з торгової зали було викрадено одягу на суму понад три тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець Закарпатської області.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших крадіжок, вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.