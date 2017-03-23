Львів закликає людей вимкнути світло на одну годину – Годину Землі

Львів закликає людей вимкнути світло, як символ стурбованості за майбутнє Планети та єдності у бажанні захистити природу, інформує прес-служба ЛМР.

«25 березня Львів долучається до загальносвітової акції «Година Землі 2017 року», яка полягає в тому, щоб мешканці міста виключили світло з 20.30 год. до 21.30 год. Освітлення вулиць ми вимкнути не можемо з питань безпеки, але ми виключимо освітлення деяких об’єктів на годину: Собору св.Юра, телевежі «Високого замку» та підсвітку вежі міської Ратуші», – повідомив начальник відділу енергоменеджменту Львівської міської ради Роман Васьковець.