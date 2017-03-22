Збірна Львівщини привезла «золото» з чемпіонату України з плавання

Новий спортивний плавальний сезон розпочався для збірної команди Львівської області кількома успішними результатами в юнацькому чемпіонаті України з плавання, що відбувся 16-18 березня у м. Дніпро.

Спортивні баталії зібрали близько 350 найкращих юних плавців з різних областей України, які декілька днів поспіль змагались за титул найкращих. Однією з успішних команд була і збірна Львівської області, 12 юних плавців якої зі Львова та Червонограда записали на свій рахунок не тільки ряд перемог, але й вибороли Кубок за І місце у 2 групі областей (тренер-представник Тетяна Ромашко).

Відтак, у скарбничці плавців Львівщини чотири золоті медалі, які здобув чотирнадцятилітній Маркіян Стадницький – 400 м комплексне плавання, 200 м на спині, 200 м батерфляєм, 200 м комплексне плавання (Львів, спортивний клуб «Водолій», тренери Михайло Стадницький, Марія Клуннікова). Володаркою трьох нагород виявилася дванадцятирічна львів’янка Марія Гродня: одна срібна нагорода – 400 м комплексне плавання та дві бронзові нагороди – 200 м батерфляєм, 400 м вільний стиль (Львів, аквапарк «Пляж», тренер Шиманський Андрій, Копетчак Андрій). Ще одне срібло до скарбнички Львівщини додав Георгій Лукашев (13 років) – 400 м комплексне плавання (Львів, аквапарк «Пляж», тренер Шиманський Андрій, Копетчак Андрій).