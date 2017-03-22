В Червонограді неповнолітній працівник автомийки викрав автомобіль клієнтки

За незаконне заволодіння транспортним засобом підліток може бути позбавлений волі на строк до п’яти років.

В Червоноградський відділ поліції 21 березня звернулася 33-річна місцева мешканка з повідомленням про те, що невідома особа викрала її автомобіль «Фольксваген Поло». За словами потерпілої, вона залишила іномарку на автомийці для обслуговування. Коли жінка через годину повернулася, то свій автомобіль на місці не виявила.

Як встановили правоохоронці, до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 15-річний місцевий мешканець, працівник автомийки. За словами підлітка, скориставшись відсутністю клієнтки, він вирішив покататися на її машині.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі проводиться слідство, встановлюються обставини події, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.