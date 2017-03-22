“Укрзалізниця” додала ще один потяг через Львів на Великдень

“Укрзалізниця” призначило додатковий потяг в західному напрямку на період Великодніх свят.
Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.
“Додатковий поїзд № 231 “Дніпро – Івано-Франківськ” вирушить з Дніпра 14, 16 квітня в 17:31 і прибуде до Івано-Франківська на наступний день о 13:11. Зворотно з Івано-Франківська відправлення 15, 17 квітня о 15:42 і прибуватиме у Дніпро наступного дня об 11:21″, – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією залізничників, додатковий поїзд слідуватиме через П’ятихатки, Знам’янку, Козятин, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів, Львів. Пасажирам пропонують квитки на купейні та плацкартні вагони.
- Нагадаємо, що “Укрзалізниця” призначила шість додаткових поїздів на Великдень, а також збільшила періодичність курсування 3 графікових поїздів. Додаткові потяги курсуватимуть з Києва в Харків, Львів, Ковель і Дніпро, а також зі Львова та Харкова в Ужгород.