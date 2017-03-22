“Укрзалізниця” додала ще один потяг через Львів на Великдень

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

“Додатковий поїзд № 231 “Дніпро – Івано-Франківськ” вирушить з Дніпра 14, 16 квітня в 17:31 і прибуде до Івано-Франківська на наступний день о 13:11. Зворотно з Івано-Франківська відправлення 15, 17 квітня о 15:42 і прибуватиме у Дніпро наступного дня об 11:21″, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією залізничників, додатковий поїзд слідуватиме через П’ятихатки, Знам’янку, Козятин, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів, Львів. Пасажирам пропонують квитки на купейні та плацкартні вагони.