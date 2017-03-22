У Львові зловмисник викрав з вітрини магазину дві пляшки віскі

Сума завданих збитків становить майже 3400 гривень.

В Галицький відділ поліції 21 березня звернувся співробітник одного з магазинів міста. Чоловік повідомив, що з вітрини магазину було викрадено дві пляшки віскі. Сума завданих збитків становить майже 3400 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний львів’янин, викрадені алкогольні напої у нього вилучили.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, іформує відділ комунікації поліції Львівської області.