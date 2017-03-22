У Львові визначили місце, де жінка анонімно може залишити своє немовля

У міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4, відкрили «Вікно життя» – спеціальний пункт, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як наголошують в управління охорони здоров’я міста, створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру матері позбутися своєї дитини у такий спосіб, адже жінка має народжувати в належних умовах і якщо на те є причина – то відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано, а намагаються таким чином попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.