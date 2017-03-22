У Львові викрили серійного грабіжника

Поліцейські встановили особу зловмисника та його причетність до скоєння восьми грабежів.

У Франківський відділ поліції 3 березня за допомогою звернулась 27-річна львів’янка, продавець магазину. Жінка повідомила, що у приміщенні магазину невідомий чоловік вирвав у неї мобільний телефон та втік з ним. Збитки заявниця оцінила у 3600 гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України, максимальне покарання якої передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років та розпочато досудове розслідування.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 34-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району.

Слідчі дії тривають, інформує ідділ комунікації поліції Львівської області