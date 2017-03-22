У Львові викрили квартирного злодія

Як встановили правоохоронці, 32-річний львів’янин підібрав ключ до замка, проник у квартиру і звідти викрав побутову техніку.

У Сихівський відділ поліції 21 березня за допомогою звернувся 46-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що вночі з його квартири було викрадено пральну машину «Міла», порохотяг «Самсунг», тюнер «Т-2» і телевізійну антену. Сума завданих збитків становить майже шість тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підібрав ключ до замка вхідних дверей та проник у квартиру. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.